ELEIÇÕES 2020 Pré-candidato a prefeito de Três Lagoas afirma que se frustrou em ser vereador Renée Venâncio desistiu de disputar a reeleição para concorrer a Prefeitura “para ter a caneta” e poder de decisão

22 AGO 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O vereador Renée Venâncio (PL) foi o entrevistado do RCN Notícias, desta semana, o quinto a participar da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano.

Renée disse que se frustrou ao decidir ser vereador independente, pois se viu sozinho fazendo inúmeras denúncias, fiscalizando o poder público e, não vendo o resultado disso. Ele destacou que protocolou cerca de 50 denúncias no Ministério Público Estadual e Federal, mas que, infelizmente, a maioria, não foi adiante ainda. Com exceção de uma operação do Gaeco que aprendeu mais de R$ 2 milhões na casa de um ex- servidor público da prefeitura, acusado de recebimento de propina em relação a um contrato de transporte público.

“Eu sempre representei o povo, e não interesses políticos”, destacou o vereador, ressaltando que, a frustação deve-se à impunidade e à burocracia judicial que prevalecem diante das denúncias. “Eu fiz a minha parte, o que eu vi de errado, eu denunciei”, destacou. Além disso, ressaltou que, por ser oposição, os projetos de sua autoria não são aprovados.

Diante da frustração exercendo o cargo de vereador, Renée disse que resolveu sair candidato a prefeito. “Eu quero ter o poder da caneta para decidir as coisas aqui em Três Lagoas, pois essa é uma cidade que tem um potencial economicamente muito grande. Três Lagoas tem um orçamento fabuloso. Três Lagoas é a oitava cidade no Centro Oeste que mais arrecada. Vou sair da Câmara com uma frustração muito grande por não ter conseguido fazer aquilo que me propus. Não por minha culpa, mas pelas dificuldades de levar adiante as denúncias, as fiscalizações... Se fossem levadas adiante essas denúncias, teríamos pessoas presas”, destacou.

Renée disse ainda que não quer ficar estagnado e não é político de carteirinha. “Quero que as pessoas saibam o quanto é bom ter uma vida melhor. Por isso estou deixando a Câmara e disputando a prefeitura”, frisou.

O parlamentar disse ainda que abriria mão de sua pré-candidatura para apoiar outro nome, caso as pesquisam assim indiquem. No entanto, no momento, entende que é o nome indicado para disputar a prefeitura com o atual prefeito, e pré-candidato a reeleição Ângelo Guerreiro (PSDB).

Renée diz que vem estudando Três Lagoas desde 2010, e tem muitos projetos bons para melhorar a cidade em vários setores. Criticou também a gestão atual que, segundo ele, não construiu nada de novo.

O vereador destacou ainda que teve a vida pautada na legalidade, e quer ser prefeito de Três Lagoas por entender que dá para fazer muito mais. “Mesmo se não for eleito vou continuar lutando por Três Lagoas sem mandato. Sou vitorioso nato. Agora tem pessoas que vivem da política. Se não tiver um cargo político, morre de fome”, comentou.