ENTREVISTA Pré-candidato a prefeito diz que falta gestão em Três Lagoas Sebastião Neto é pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade

6 AGO 2020 - 11h:26 Por Ana Cristina Santos

Dando sequência a séria de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, o convidado do RCN Notícias desta quinta-feira (6), foi o jornalista Sebastião Neto, do Solidariedade.

Há 48 anos morando em Três Lagoas, Sebastião fez parte da primeira turma de soldados da Polícia Militar, em 1990. Depois foi assessor do ex- deputado estadual Akira Otsubo, em 97 e 98. De 2005 a 2010, foi o coordenador da assessoria de imprensa da prefeitura, na gestão da ex-prefeita Simone Tebet. Retornou ao cargo no período de 2014 a 2016. De 2011 a 2012, foi assessor de imprensa em uma cidade no Estado de São Paulo.

Sebastião disse que conhece bem de administração e gestão pública, atributos que o credenciam, segundo ele, a disputar a prefeitura da cidade.

Para o pré-candidato do Solidariedade, falta gestão na atual administração de Três Lagoas. Segundo ele, o atual prefeito não tem o domínio da administração do município que, em sua opinião, é comandado pessoas de fora.

Ainda durante a entrevista, Sebastião fez duras críticas a atual administração, como por exemplo, nos gastos com assessorias. Para ele, Três Lagoas arrecada muito, mas não tem os investimentos necessários e da maneira correta em algumas áreas.

Veja a entrevista na integra.