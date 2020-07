ENTREVISTA Pré-candidato do PT aposta no social para chegar à prefeitura Grupo RCN iniciou nesta semana série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas

25 JUL 2020 - 07h:36 Por Ana Cristina Santos

O Grupo RCN de Comunicação deu início nesta quinta-feira (23), uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

O pré-candidato do PT, na disputa da Prefeitura de Três Lagoas, Reynold Duarte foi o primeiro entrevistado do Jornal RCN Notícias, da TVC e rádio Cultura FM, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 6h30 às 8h. As entrevistas com os pré-candidatos de Três Lagoas serão às quintas-feiras, a partir das 7h20.

Reynold tem 26 anos, é acadêmico de administração da Universidade Federal (UFMS), e de sociologia pela UEMS. Disse que decidiu colocar o nome à disposição do partido para disputar a prefeitura porque acredita em um projeto coletivo, voltado para as pessoas mais simples e humildes.

Informou que o plano de governo do PT está sendo elaborado por setores. Destacou que Três Lagoas precisa de políticas participativas, e uma das bandeiras do partido é o social. “Eu acredito no Partido dos Trabalhadores, pois é o partido que mais apoia a camada social, os trabalhadores...” disse.

Para Reynold, o PT sempre foi perseguido, inclusive pelo Poder Judiciário. De acordo com o pré-candidato, o partido está em reconstrução, e mesmo diante dos últimos acontecimentos envolvendo as principais lideranças como os ex-presidentes Lula e Dilma, segundo Reynold, a agremiação tem condições de eleger novos representantes. “Eu represento o novo dentro do partido, e ainda temos os pré-candidatos a vereador que acreditam. Eu venho trazendo uma política com transparência com honestidade. O PT está se reestruturando, se reinventando em todos os municípios, com formações... O partido fez uma autocritica, e por isso vem com um novo viés”, argumentou.

O pré-candidato disse que o PT fez muito por Três Lagoas e pelo país. Muitas obras e fábricas construídas aqui em Três Lagoas foram executadas no governo do Lula e da Dilma, e com recursos do BNDES, mas como a cidade era administrada pela direita não deixavam isso transparecer”, comentou.

Ainda segundo o pré-candidato do PT, Três Lagoas, necessita de mais investimentos em asfalto. Para ele, é inadmissível que muitas ruas na cidade ainda não tenha pavimentação. Além disso, destacou que existem muitas famílias pobres na cidade, que necessitam de atenção especial do poder público.