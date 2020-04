PASSO A PASSO Precisa sair e não tem máscara? Aprenda a fazer usando uma camiseta Recomendação é que se precisar sair de casa, use máscara e leve álcool em gel

23 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

As autoridades de saúde pública recomendam, diariamente, que o ideal é que as pessoas fiquem em casa e mantenham sempre as mãos limpas. Mas, há muitos três-lagoenses que voltaram ao trabalho com a reabertura do comércio. Daí surge a necessidade da proteção com o uso de máscaras. As de tecido, em especial, podem ajudar na prevenção à disseminação do novo coronavírus.

Como a procura por máscaras descartáveis tem sido grande em todo o mundo, os estoques do produto despencaram. Mas, por outro lado, aumentou a produção de máscaras caseiras, que dispensam linhas, agulhas e máquina de costura.

Para fazer a sua, em casa, é só seguir os seguintes passos:

- Use um pedaço de tecido. Pode ser uma camiseta velha que já não usa mais;

- Também vai precisar de 2 elásticos. Pode ser aquele usado para prender dinheiro ou para prender o cabelo;

- Corte o tecido de forma que, ao final, a máscara irá cobrir boca e nariz e ficar bem ajustado ao rosto;

- Depois dobre ao meio e, em seguida, dobre mais uma vez formando um grande retângulo;

- Coloque os elásticos nas pontas para prender nas orelhas. E pronto!

Assista ao passo a passo: