LEVANTAMENTO Preço da carne de segunda tem variação de 99% em Três Lagoas Pesquisa realizada pelo Procon mostra variação nos preços dos produtos da cesta básica

28 OUT 2020 - 15h:18 Por Ana Cristina Santos

O preço do principal ingrediente do churrasco aumentou. Segundo o IBGE, a carne subiu mais de 4,5% no mês passado.

De acordo com levantamento do Procon de Três Lagoas, em relação aos cortes de primeira, o valor do quilo mais em conta foi encontrado por R$ 22,99 e o mais caro, R$ 36,99.

Já em relação aos cortes de segunda, o preço variou de R$ 14,98 a R$ 28,99 variação de 99%.

O Procon realizou pesquisou os preços dos principais itens da cesta básica e considerou o menor preço de 29 itens comercializados por sete mercados de Três Lagoas.

Conforme a pesquisa, dentre os itens que teve maior variação de preços em 2020, foi o arroz longo fino tipo 1, pacote de 5 quilos, que pode ser encontrado com preço mínimo de R$ 19,90 e máximo de R$ 24,90. No entanto, a pesquisa não leva em consideração marca e nem qualidade do item.

Outro item em destaque foi o feijão. O Carioca Tipo 1, pacote de 1 quilo, pode ser encontrado por R$ 2,85 no estabelecimento mais barato e R$ 7,99 no mais caro.

A dúzia do ovo branco, por sua vez, teve variação entre R$ 4,39 a R$ 6,95.