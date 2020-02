MUDANÇA Preço das passagens aéreas apresenta redução Após nova companhia anunciar voos em Mato Grosso do Sul é possível encontrar passagens pela metade do preço

17 FEV 2020 - 19h:39 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Três Lagoas volta a ter voos comerciais diários a SP e rota para Campo Grande

Quem pretende viajar de aviação nos próximos dias pagará mais barato nas passagens aéreas em Mato Grosso do Sul. Depois da VoePass, antiga Passaredo, anunciar voos comerciais diários de Mato Grosso do Sul a SP e com rota para Campo Grande, o preço da passagem aérea no Estado apresentou redução.

A VoePass, por exemplo, para o lançamento, está oferecendo tarifas promocionais a partir de R$ 99,00 , nos trechos diretos entre Três Lagoas e Campo Grande, e R$149,00 entre Três Lagoas e Congonhas - SP, que podem ser adquiridas diretamente pelo www.voepass.com.br ou através das agências de viagens.

A companhia área Azul, única que opera com voos comerciais em Três Lagoas, com destino ao aeroporto de Viracopos em São Paulo, atualmente, em média, dependendo do dia, estava vendendo passagens de ida e volta por aproximadamente R$ 1,5 mil. Em outros dias, a preço promocional, era possível encontrar por mais de R$ 800.

Depois do anúncio da VoePass, é possível encontrar passagens da Azul a preços mais baratos. Para 3 de março, por exemplo, ida e volta é possível comprar por R$ 624 (preço verificado até esta segunda-feira, 17).

Para esta semana, porém, o preço médio da passagem, ida e volta pela Azul, custa R$ 1,4 mil.

Em virtude do preço da passagem área da Azul, muitos pessoas deixaram de embarcar em Três Lagoas. A opção tem sido o aeroporto de Araçatuba (SP), onde a passagem pela companhia com o mesmo destino, tem preço mais barato.