TRêS LAGOAS Prédio da antiga prefeitura será reformado Prefeitura contrata empresa para reforma e revitalização de Paço Municipal

9 JUN 2020 - 06h:19 Por Ana Cristina Santos

A administração municipal de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar a reformas e revitalização do Paço Municipal Rosário Congro- o prédio da antiga prefeitura- no centro da cidade.

As empresas interessadas devem entregar proposta no Setor de Licitação. A previsão é de que dia 6 de julho seja definida a empresa vencedora do certamente.

O prédio da antiga prefeitura está localizado em frente à praça Senador Ramez Tebet e foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Atualmente, o prédio abriga o Departamento de Cultura que será transferido para a antiga estação ferroviária, que foi reformada. A mudança está prevista para ocorrer neste mês.