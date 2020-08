PATRIMÔNIO Prédio do antigo Fórum começa a ser demolido e dará lugar a estacionamento Mais um Prédio considerado patrimônio histórico, construído há 50 anos, em Três Lagoas, será demolido

1 AGO 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

O prédio antigo do Fórum de Três Lagoas, construído há 50 anos, começou a ser demolido para dar lugar a um estacionamento de veículos para juízes e funcionários do Poder Judiciário na cidade.

Portas, janelas, entre outros materiais que podem ser reaproveitados já foram retirados. Membros de uma entidade social da cidade fazem a retirada dos materiais.

A assessoria do Poder Judiciário do Estado informou que no período de construção do novo Fórum da Comarca de Três Lagoas havia previsão de demolição do prédio antigo para atender legislação municipal que determina quantidade de vagas de estacionamento. À época, o prédio foi solicitado pela Defensoria Pública ao proprietário original, que é o governo do Estado.

Ainda segundo a assessoria, a Defensoria desocupou o prédio em condições precárias de uso, inclusive com falta de segurança. Assim, a edificação ficou desocupada. Agora, o Ministério Público está efetuando a demolição e futuramente serão apresentados projetos para o local, possivelmente com obra que vise atender as exigências da legislação municipal, considerando que diversos órgãos de atendimento ao público se encontram neste local. Além do estacionamento, a reportagem apurou que, futuramente o local poderá ser utilizado também para a construção de mais salas para o Fórum atual, que foi construído em anexo a esse imóvel, que até o ano passado, abrigou a Defensoria Pública, que agora tem sua sede própria, ao lado.

Essa é a segunda vez que que tentam demolir o prédio. A primeira foi em 2008, quando o governo do Estado anunciou a construção do novo prédio do Poder Judiciário. Após mobilização de autoridades, sindicatos, entre outros, o governo desistiu da ideia.

O ex-vereador e diretor de segurança patrimonial da prefeitura, Luciano Dutra, que é um defensor do patrimônio histórico, lamentou a demolição. “lamentável esta notícia de demolição do Prédio do antigo Fórum da nossa cidade, é um patrimônio histórico que faz parte do progresso de Três Lagoas que foi inaugurado na década de 70 na gestão do então Governador Pedro Pedrossian , são 50 anos de história. Deveria ter outra destinação pelo valor histórico e patrimonial de nossa cidade”, comentou Dutra. A arquiteta Sandra Latta também lamentou a demolição. “Quando vejo uma obra arquitetônica como esse prédio sendo demolido, penso que infelizmente parte da história vai se apagando”, comentou.