TRêS LAGOAS Prédio do antigo Fórum começa ser demolido Imóvel construído há 50 anos dará lugar a estacionamento para juízes

30 JUL 2020 - 17h:20 Por Ana Cristina Santos

O prédio antigo do Fórum de Três Lagoas, construído há 50 anos, será demolido para dar lugar a um estacionamento de veículos para juízes e funcionários do Poder Judiciário na cidade.

Portas, janelas, entre outros materiais que podem ser reaproveitados já foram retirados. Membros de uma entidade social da cidade fazem a retirada dos materiais que serão reaproveitados.

A reportagem apurou que uma empresa foi contratada para fazer o serviço de demolição e construção do estacionamento. Futuramente, o local poderá ser utilizado também para a construção de mais salas para o Fórum atual, que foi construído em anexo a esse imóvel, que até o ano passado, abrigou a Defensoria Pública, que agora tem sua sede própria, ao lado.

Ainda segundo apurado pela reportagem, o prédio o antigo do Fórum será demolido sob custo de aproximadamente R$ 500 mil.

Essa é a segunda vez que é cogitada a demolição do prédio. A primeira foi em 2008, quando o governo do Estado anunciou a construção do novo prédio do Poder Judiciário. Após mobilização de autoridades, sindicatos, entre outros, o governo desistiu da ideia.

A reportagem ainda não obteve resposta do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul sobre a demolição do prédio.