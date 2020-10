PATRIMÔNIO Prédios históricos serão restaurados Antigo barracão da oficina da Noroeste do Brasil, igrejinha de Santo Antônio e antigo paço municipal serão reformados

10 OUT 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas segue com os projetos para a restauração dos prédios históricos da cidade. Depois da restauração do prédio que abrigou o antigo Consulado Português, em 1914, na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, outros três imóveis tombados como patrimônio históricos vão receber melhorias

Nesta semana, a prefeitura iniciou a reconstrução da cobertura de um dos barracões onde funcionou a oficina da antiga Noroeste do Brasil, na área central da cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, parte da madeira da cobertura do barracão desabou. Nesta semana, a prefeitura iniciou a reconstrução para posterior realizar a restauração do prédio como um todo, respeitando as características originais.

O secretário adiantou ainda que na próxima semana será dada a ordem de serviço para a reforma do prédio do antigo Paço Municipal Rosário Congro, e da igrejinha de Santo Antônio.

Os processos licitatórios já foram concluídos e a empresa vencedora iniciará os serviços nos próximos dias.

A Igrejinha de Santo Antônio é um monumento arquitetônico e patrimônio histórico da cidade, e foi construída em 1914 por Antônio Trajano dos Santos, um dos fundadores de Três Lagoas. Atualmente templo está sob a responsabilidade da Diocese de Três Lagoas, que há alguns anos vem reivindicado a reforma, diante da precariedade em que se encontra o local.

O prédio da antiga prefeitura está localizado em frente à praça Senador Ramez Tebet e foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Atualmente, o prédio abriga o Departamento de Cultura que será transferido para a antiga estação ferroviária, que já foi reformada.