PREVISÃO DO TEMPO Predomínio de sol com mínima de 18º C e máxima de 33º C em Três Lagoas Início da semana apresenta baixa probabilidade de chuva

3 MAI 2020 - 05h:00 Por Beatriz Rodas

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18º C e máxima de 33º C - Divulgação Quem está em isolamento social em casa neste domingo (3), é um bom momento para colocar uma cadeira na varanda para tomar um sol e repor a vitamina D, pois o primeiro dia da semana promete predomínio de sol. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18º C e máxima de 33º C. E há baixa probabilidade de chuva. Próximos dias A segunda-feira (3) permanece nas mesmas proporções do domingo, mas se a intenção é esperar por chuva, aguarde o final da semana. A probabilidade de chuva para quarta-feira é de 90%, com previsão de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. E pode ser que o fim de semana seja chuvoso também. Um conselho: tem roupas para lavar? Já lave e estenda o quanto antes!

Deixe seu Comentário