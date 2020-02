TRêS LAGOAS Prefeito assina convênio que garante R$ 2,4 milhões em obras Dois bairros de Três Lagoas serão beneficiados com recursos de emendas parlament

11 FEV 2020 - 12h:28 Por Ana Cristina Santos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), assinou nesta terça-feira (11), em Campo Grande, convênio com a Caixa Econômica Federal, que garantirá R$ 2,4 milhões para execução de obras de drenagem e asfalto em ruas da cidade.

Os recursos são frutos de emendas parlamentares da senadora Simone Tebet (MDB/MS), no valor de R$ 1,44 milhão , do ex- senador Waldemir Moka (MDB), de R$ 519 mil, e do ex- deputado federal Luiz Henrique Mandeta (DEM), hoje atual ministro da Saúde, no montante de R$ 410 mil, além de contrapartida do município.

Segundo a prefeitura, os recursos serão aplicados em obras de asfalto e drenagem nos bairros Interlagos e Jardim Dourados.