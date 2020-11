ELEIÇÕES 2020 Prefeito confirma mudanças no secretariado para o 2º mandato Ângelo Guerreiro é reeleito prefeito de Três Lagoas com 33.331 votos, índice de 63,92% do eleitorado

21 NOV 2020 - 07h:35 Por Ana Cristina Santos

Reeleito com 33.331 votos, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), já adiantou que haverá mudanças no primeiro e segundo escalão da administração municipal neste segundo mandato. Em entrevista ao RCN Notícias da TVC e Rádio Cultura FM, Guerreiro falou sobre a reeleição e do que pretende fazer no segundo mandato que começa em janeiro de 20021. (Leia entrevista com o prefeito reeleito na página 13).

Guerreiro disse que os secretários e diretores atuais corresponderam neste primeiro mandato. No entanto, adiantou que é natural que no segundo mandato tenha alterações. “A mudança se faz necessária. É um novo governo, e isso é natural. Algumas peças serão mexidas. E para os que vão continuar, que não caiam no comodismo. Temos compromisso com a família três-lagoense. Esperamos que cada um corresponda a altura. Ninguém está assegurado no cargo”, destacou.

As mudanças, de acordo com o prefeito, devem ocorrer a partir de março. Guerreiro ressaltou que não tem acordo com nenhum partido em termos de cargos. “Não podemos fazer leilão de algo que não é nosso. Quero parabenizar todos os presidentes de partidos que caminharam conosco, pois em momento algum falaram que apoiariam em troca de cargos”, destacou.

REELEITO

Guerreiro foi reeleito com 63,92% dos votos válidos. O segundo colocado foi Fabrício Venturoli (Republicanos), com 11.606 votos. Renée Venâncio (PL) teve 2.820, seguido por Ênio de Souza (PSL), com 1.521. Sebastião Neto (Solidariedade) recebeu com 1.259 e Kaelly Saraiva do PSOL teve 1.219 votos. O empresário Divino Lajes, do Avante, recebeu 390 votos.

Aos 51 anos, Guerreiro vai administrar a terceira cidade mais importante de Mato Grosso do Sul. Ele já foi vereador por dois mandatos, foi deputado estadual e agora reeleito, ao lado do seu vice Paulo Salomão (DEM).

Guerreiro chegou em Três Lagoas em 1991, e desde então, segundo ele, tornou-se “três-lagoense de coração”. Foi empresário, dono de uma selaria, e logo depois, entrou para vida pública a convite de amigos.

Em 2004, foi eleito vereador pela primeira vez e na eleição seguinte, reeleito com maior número de votos. Em 2006 saiu candidato a deputado estadual e ficou como suplente. Em 2010 disputou o cargo novamente e obteve mais de 16 mil votos, destes, 14 mil em Três Lagoas. Em 2012, disputou a prefeitura, ficando em segundo lugar com 45,32% dos votos válidos e, segundo ele, sem apoio político. Em 2014 foi eleito com 29.534 votos.

Em 2016, foi eleito prefeito de Três Lagoas com 30.033 votos, 59,11% dos votos válidos. Agora, reeleito com 33.331 votos.