EFEITO COVID-19 Prefeito dá férias coletivas para servidores Exceção é para os profissionais que atuam na área da saúde

23 MAR 2020 - 21h:15 Por Ana Cristina Santos

Decreto assinado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), determina férias coletivas aos servidores públicos municipais, pelo prazo de 15 dias, com início nesta segunda-feira ((23) e término em 6 de abril, podendo ser prorrogadas por igual período. Excetuam- se deste decreto, os servidores da área da saúde.

Na sexta-feira passado, o prefeito já havia anunciado o não atendimento ao público a partir desta segunda-feira, e a redução da jornada de trabalho para servidores de algumas secretarias, bem como férias compulsória para os funcionários, com exceção dos da saúde.

Nesta segunda-feira, publicou novo decreto. “Consideramos, para a elaboração do decreto, a avaliação do cenário epidemiológico do Município de Três Lagoas, em relação à infecção causada pelo covid-19, a qual demanda a necessidade de medidas urgentes de prevenção e contenção dos riscos e que o atendimento ao público ou serviço interno, prestados pelos servidores públicos municipais, pode contribuir para a disseminação da doença”, disse o presidente do comitê de enfrentamento ao novo coronavírus, e secretário Geral da prefeitura, Cassiano Maia.

De acordo com a administração municipal, o comitê levou em consideração a necessidade de preservar a integridade física e a saúde da população em geral e dos servidores de forma que não haja a circulação do vírus em Três Lagoas.

Medidas do decreto, segundo a prefeitura, não se aplica aos professores.