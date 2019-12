BASTIDORES Prefeito de Brasilândia tem mandato cassado Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

20 DEZ 2019

HABITAÇÃO

O presidente da Câmara de Três Lagoas, vereador André Bittencourt (PSDB), participou de reunião de famílias que ocupam há dois anos uma área particular, na saída da cidade para Brasilândia, com representantes da Defensoria Pública, na quarta-feira (18). Representantes dos invasores da área querem a desapropriação do terreno, que seria irregular. Uma ação discute o caso na Justiça. Bittencourt prometeu colocar o tema em pauta, na Câmara, após o recesso, em 2020.

NOME LIMPO

O acerto de contas da Prefeitura de Paranaíba com o governo federal liberou o envio de verbas ao município. A primeira foi uma de R$ 500 mil, assinada pela senadora Simone Tebet (MDB), usada em um recapeamento. A cidade ficou sem receber verbas de Brasília por três anos.

CASSADO

O prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua Thiago (MDB) teve o mandato cassado, por seis votos a três, nesta semana, pela Câmara Municipal. Ele é acusado de cometer improbidade administrativa em processo de contratação de agência de publicidade, sem licitação. O vice-prefeito, Gabriel Baez (MDB) assumirá o cargo.

CONDENADO

Cláudio Ribeiro Lopes, professor da UFMS, campus de Três Lagoas, foi condenado à pena de três anos de reclusão e pagamento de cinquenta dias de multa no valor de um salário mínimo pela prática de racismo contra o vereador Renée Venâncio (PSD). O crime ocorreu em 2017, quando o professor publicou em seu perfil do Facebook uma notícia vinculada ao vereador junto com a frase: “Esse senhor é o rei da piada pronta. Um capitão do mato que acredita que a casa grande o recebe bem, porque ele não dorme mais na senzala”.

Três Lagoas

Em 2020, vários vereadores vão trocar de partido devido o fim das coligações proporcionais.