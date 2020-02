RETORNO Prefeito e vereadores apresentam metas para 2020 Câmara de Vereadores de Três Lagoas retoma trabalhos nesta terça-feira

3 FEV 2020 - 15h:03 Por Ana Cristina Santos

Os trabalhos legislativos na Câmara de Vereadores de Três Lagoas serão retomados nesta terça-feira (4), com a primeira sessão de 2020.

Os trabalhos serão abertos com uma sessão solene, que terá a presença do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que apresentará um resumo das ações realizadas em 2019 e das metas para 2020.

Os vereadores também vão apresentar suas expectativas de trabalho para o ano. A sessão será realizada às 9h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo site oficial da Casa. À noite, a partir das 19h tem a retransmissão pela TVC HD 13.1.

Nesta terça-feira (3), o presidente da Câmara, André Bittencourt (PSDB), será o entrevistado do Jornal RCN Notícias para falar do retorno dos trabalhos do Legislativo. O jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h.