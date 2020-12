MUDANÇA Prefeito e vereadores eleitos serão diplomados na quarta Além da diplomação, posse dos eleitos em Três Lagoas também terá mudança de local

12 DEZ 2020 - 07h:45 Por Ana Cristina Santos

A cerimônia de diplomação do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), do seu vice- Paulo Salomão (PSDB), e dos vereadores eleitos nas eleições deste ano, será na próxima quarta-feira (16), no Cartório Eleitoral, em horários diferentes.

Por conta da pandemia da Covid-19, e para evitar aglomerações, a Justiça Eleitoral de Três Lagoas decidiu diplomar os eleitos em horários diferentes, e por partidos. A recomendação para evitar aglomeração é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recomendou, inclusive, cerimonia em formato digital.

Em Três Lagoas, a diplomação ocorrerá mediante agendamento prévio, com os horários estabelecidos. Os vereadores eleitos do DEM serão diplomados às 13h30. Do MDB, às 14h, meia hora depois, serão os do PDT, seguido pelos do PSDB. O candidato do Podemos será empossado às 15h30, e do Republicamos meia hora depois, seguido pelo do Solidariedade. A diplomação do prefeito e do vice está marcada para às 17h.

A diplomação é ato formal que encerra o processo eleitoral e habilita o eleito a tomar posse no seu respectivo cargo. Em Três Lagoas, a posse neste ano, também terá alteração. A cerimônia será no anfiteatro da Faculdade Aems e não na Câmara Municipal, como de praxe.

Na sessão desta terça-feira (8), os vereadores aprovaram projeto que autoriza a modificação na Lei Orgânica do Município, que prevê ao presidente da Casa, a publicação de decreto com o local e horário da posse.

Segundo o presidente do Legislativo, André Bittencourt (PSDB), a posse dos eleitos será dia 1º de janeiro de 2021, às 10h, e não à noite.

A alteração do local de posse, segundo Bittencourt, é para que seja realizada em espaço mais amplo e respeitando os protocolos da Vigilância Sanitária de distanciamento social, com maior segurança.

Além disso, outra alteração será com relação ao vereador que dará a posse ao prefeito e vice. Em 2021, será o vereador eleito mais votado, e não o mais velho. Neste caso, será o médico Cassino Maia (PSDB), eleito com 2.167 votos.