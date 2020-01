EXECUTIVO Prefeito entra em férias e vice Paulo Salomão assume por 15 dias Troca de comando na Prefeitura de Três Lagoas ocorre pela primeira vez no mandato

13 JAN 2020 - 15h:27 Por Valdecir Cremon

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), entrou em férias nesta segunda-feira (13) e deve ficar fora do cargo por duas semanas. O vice Paulo Salomão (DEM) assumiu o comando do Poder Executivo pela primeira vez desde a posse, em janeiro de 2017. O afastamento de Guerreiro do cargo ocorre simultaneamente ao período de recesso dos vereadores.

Salomão disse que "a administração funciona perfeitamente" e que dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Guerreiro.

"Eu já fazia a representação do prefeito nas viagens em que ele tinha de sair da cidade. Agora, dessa vez, por ser um período mais longo, de 15 dias, houve a oficialização da troca de comando. Vou dar continuidade ao que já vem sendo feito, porque temos todos as secretarias funcionando, com tudo organizado", disse.

Paulo Salomão disse também que pode consultar Guerreiro durante as férias, se considerar necessário.