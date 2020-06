BASTIDORES Prefeito está internado fazendo tratamento contra infecção urinária Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

23 JUN 2020 - 18h:14 Por Da redação

INTERNADO

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) está internado há uma semana no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas fazendo tratamento contra infecção urinária. O prefeito está bem, inclusive tem despachado do quarto. Guerreiro disse a reportagem na semana passada que por conta da correria não conseguia fazer o tratamento correto de um problema renal. Não precisa nem falar como deve ter sido difícil para Guerreiro se internar e deixar a correria do dia a dia.

VISITA

Nesta terça-feira (23), Guerreiro recebeu a visita do amigo, e ex- secretário de Meio Ambiente, Toniel Fernandes, que fez questão de publicar a visita em sua rede social.

EM PAUTA

Na manhã desta terça-feira (23), realizada de forma remota (online), aconteceu a 20ª sessão ordinária. Os vereadores analisaram 47 matérias que estavam em pauta, sendo 15 vetos integrais e 32 projetos de lei. Todos os vetos, após comum acordo entre os vereadores, foram aprovados com o intuito de cumprirem prazos legais de tramitação. Dos projetos de lei, 13 foram arquivados, 7 retirados de pauta e 12 continuaram em tramitação, sendo encaminhados para demais comissões permanentes para emitirem parecer.

ELEIÇÕES

Os prefeitos de Mato Grosso do Sul optaram em ouvir a manifestação dos integrantes da bancada federal – três senadores e oito deputados federais - sobre as discussões em torno das eleições municipais deste ano. A ideia sobre o encontro com os congressistas foi tirada em assembleia-geral por videoconferência, na manhã desta terça-feira (23), na qual discutiram, entre outros assuntos em pauta, a divergente proposta de realização das eleições municipais mesmo em plena pandemia do Covid-19 .