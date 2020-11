RESULTADO Prefeito José Fernando Barbosa é reeleito em Selvíria Ele venceu com 65,16% dos votos válidos

15 NOV 2020 - 19h:24 Por Kelly Martins e Tatiane Simon

O prefeito Fernando José Barbosa dos Santos foi reeleito, neste domingo (15), no município de Selvíria. Ele disputou o cargo pelo PSDB e venceu com 65,16% dos votos válidos, recebendo nas urnas 3.558 votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Paulinho com 34,84% dos votos, de acordo com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, que também abrange o município de Selvíria, o município tem 5.680 eleitores.

Vereadores eleitos

O vereador eleito mais bem votado foi o Dim da Vestia (PTB) com 341 votos computados. Em segundo, aparece a candidata eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Bel do Cecílio, com 337 votos. Em terceiro lugar, Nilsinho Pisca, do PSD, com 277 votos. Tonhão (PSL) com 256 votos, Silvinho (PSL), com 225 votos e Luciano da Cerâmica (PT) com 219 votos aparecem na sequência.

Com 218 votos, o candidato eleito pelo PSDB, Gilson Pedreiro. Na sequência, Alexandre Cagliari (PSD), com 213 votos, Hércules Barbosa (PSDB), com 206 votos.