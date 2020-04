INDICADORES Prefeitos começam sentir efeitos da política de isolamento Leia a coluna Indicadores do Jornal do Povo deste sábado (18)

18 ABR 2020 - 06h:40 Por Redação

Sinal Amarelo

Os prefeitos de Mato Grosso do Sul começaram a sentir na pele os efeitos da política de isolamento social e vários sinais amarelos se acenderam no painel da crise. O recolhimento de impostos municipais, principalmente o ISSQN, caiu vertiginosamente. O repasse do ICMS caminha na mesma direção. Considerando as dificuldades por que já passaram, não e muito difícil imaginar que o sinal amarelo mude de cor na próxima semana se nada for feito.

Passos lentos

Não caminhou a passos largos o programa de atendimento aos Estados e municípios. O governo federal não fechou um plano rapidamente, e permitiu que o Congresso Nacional ficasse com a iniciativa. Não gostou, mas também não teve muito que fazer. E como salários não esperam, todas as fichas foram apostadas no projeto de recuperação fiscal que está para se tornar realidade.

Volta às compras

O Brasil está esperando que seus grandes parceiros comerciais, pressionados pelo isolamento social e outras medidas de combate à pandemia saiam logo às compras. A produção não parou, mas a oferta de grãos e carne, entre outros produtos, não pode subir muito sob pena de baixar a níveis proibitivos os preços para quem exporta.

Produtos estratégicos

O descuido para com produtos estratégicos para a saúde, permitindo que um único país (a China) detivesse mais de 90% da produção de equipamentos importantes para o combate à pandemia do corona vírus, está custando caro a todos os seus demais parceitos. Por muito tempo ficaram felizes com os baixos preços oferecidos e hoje pagam caro por não terem estimulado minimamente a produção de elementos simples como mascaras descartáveis. Isso está sendo revisto muito afora.