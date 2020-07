POLÍTICA Prefeitos e vereadores da Costa Leste serão eleitos em novembro Congresso Nacional promulgou Emenda Constitucional fixando nova data para as eleições municipais

4 JUL 2020 - 07h:05 Por Ana Cristina Santos

O s prefeitos e vereadores da Costa Leste serão eleitos em 15 de novembro, que é a nova data do primeiro turno das eleições municipais, estalecida pelo Congresso Nacional, já que em nenhuma das cidades haverá segudo turno.

O Legislativo Nacional promulgou nesta quinta-feira (2) a Emenda Constitucional 107, que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

A mudança determina que os dois turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. A mudança define ainda que caberá ao Congresso decidir sobre o adiamento das eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos casos da doença.

A emenda também estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita. Não haverá, porém, prorrogação dos atuais mandatos. A data da posse dos eleitos permanece inalterada, 1º de janeiro de 2021.

ELEITORADO

Em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, 1,9 milhão de eleitores estão aptos a votar no pleito deste ano e escolher os prefeitos e vereadores dos 79 municípios do Estado.

A maioria do eleitorado de Mato Grosso do Sul é composto por mulheres, 52,2%, e 47,7% homens. A maioria, 515, 6 mil têm o ensino fundamental incompleto, seguido por 418 mil com ensino médio completo. Os eleitores com nível superior completo aparecem em terceiro lugar, na distribuição por escolaridade, sendo 269 mil, seguido por 265 mil com nível médio incompleto.

CIDADES

A capital Campo Grande é a cidade com maior número de eleitores. São 612, 4 mil, o que representa 31,6% de todo o eleitorado de Mato Grosso do Sul. Seguindo o ranking de cidades mais populosas, Dourados aparece em segundo lugar também no número de municípios com mais eleitores. São 164,3 mil. Três Lagoas, terceira cidade com maior número de habitantes, também aparece na mesma posição no ranking de eleitores. O município tem 83,9 mil eleitores.

Corumbá tem 70, 2 mil eleitores e Ponta Porã 66,9 mil. Aquidauana tem 35 mil, Sidrolândia 31,2 mil e Paranaíba 30,4 mil. As demais cidades tem abaixo de 30 mil eleitores. Aparecida do Taboado tem 18, 8 mil. A cidade com menor número de eleitores é Figueirão, com 2,4 mil.