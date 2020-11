INFRAESTRUTURA Prefeitura abre licitação para obras de macrodrenagem Obras serão executadas com recursos de empréstimo da Caixa

7 NOV 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas abriu duas licitações para a execução de obras de macrodrenagem de águas pluviais em bairros da cidade. As obras visam resolver os grandes problemas de alagamentos em épocas de chuvas em alguns bairros. Esses são problemas antigos e que sempre geraram muitas reclamações de moradores.

As obras serão executas com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal, através do programa “Avançar Cidades” - modalidade saneamento.

Uma das licitações vai atender e resolver os problemas de alagamentos nas regiões dos bairros Chácara Imperial, Vila Haro e Jardim Primavera. O segundo contrato, vai atender as regiões dos bairros Guanabara, Itamarati, São João e Carioca. O financiamento para a execução dessas obras é de R$ 50 milhões.

O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, informou que a administração municipal espera assinar o contrato com a empreiteira vencedora da licitação ainda neste ano.

Paralelo a essas licitações, a prefeitura trabalha também no processo para contrair um financiamento com o banco internacional CAF (Corporação Andina de Fomento), no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 250 milhões para a execução de obras de pavimentação nos bairros que receberão macrodrenagem, bem como para obras de captação de águas pluviais e asfalto na região do Jardim Alvorada. No início deste ano, a Secretaria do Tesouro Nacional deu aval para o município contrair esse financiamento com o CAF.