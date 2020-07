TRêS LAGOAS Prefeitura adota revezamento de servidores e teletrabalho Para evitar proliferação do Coronavírus, administração municipal adota novas medidas

27 JUL 2020 - 11h:26 Por Ana Cristina Santos

Para evitar o aumento de casos de pessoas com a Covid-19, a Prefeitura de Três Lagoas passou a adotar o regime de trabalho por revezamento, sobreaviso e teletrabalho.

Decreto publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (27), regulamenta as novas regras a serem adotadas nos órgãos públicos municipais. O objetivo é evitar a proliferação do Coronavírus entre os servidores municipais, principalmente, aos que lidam diretamente com o público.

A partir de agora, os departamentos poderão trabalhar por sistema de escala das equipes. Além disso, está autorizado o revezamento de até 15 dias de trabalho presencial, devendo os demais permanecerem em regime de teletrabalho em casa.

As pessoas do grupo de risco também devem permanecer em regime de teletrabalho, assim como os que tiveram contato direto com casos positivos, ou apresentem sintomas gripais.

Os servidores que ficarem em casa estarão de sobreaviso, caso haja urgência ou necessidade de voltar ao trabalho.