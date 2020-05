TRêS LAGOAS Prefeitura altera horário do toque de recolher Moradores poderão ficar até meia noite na rua e comércio aberto até mais tarde

22 MAI 2020 - 06h:24 Por Ana Cristina Santos

O toque de recolher em Três Lagoas foi alterado e passar a valer da meia noite às 5 horas. Atualmente, a proibição da circulação de pessoas nas ruas da cidade, é das 22h às 5 da manhã. No início da pandemia, em abril, no primeiro decreto, as pessoas só poderiam ficar nas ruas até às 20h, com algumas exceções, de quem estava indo ou voltando do trabalho, por exemplo.

Com o passar dos dias, a prefeitura foi flexibilizando as restrições em relação ao funcionamento do comércio.

Nesta quinta-feira (21) , mais uma reunião foi realizada pelos representantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para tratar de alguns assuntos, entre eles, a mudança no horário do toque de recolher.

Estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bares, poderão funcionar até às 23h, porém o delivery deverá ser encerrado pontualmente à meia noite, junto ao toque de recolher. Atualmente, esses estabelecimentos funcionam até às 20h.

Outra alteração será em relação ao shopping popular, que passará a abrir com 50% das lojas funcionando diariamente, com revezamento, mantendo a regra de 25 clientes por vez dentro do local. O trabalho de fiscalização continuará na entrada, tanto dos funcionários quanto de clientes. Todos devem usar máscara e não podem apresentar quadro de febre.

O shopping center de Três Lagoas também terá o horário de funcionamento estendido, passando a abrir às 11h e fechando às 21h, mantendo as normas de segurança apresentadas para a reabertura. Menores de 12 anos, doentes crônicos, idosos e gestantes não podem entrar no shopping.

As mudanças passam a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Município, que deve ocorrer na segunda-feira (25).