TRêS LAGOAS Prefeitura aplica R$ 8 milhões em ações no combate a Covid

14 JUL 2020 - 19h:18 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas lançou uma aba exclusiva em seu portal para divulgar os gastos com as ações no combate ao novo Coronavírus.

Do início da pandemia até agora, de acordo com o Portal da Transparência, a prefeitura gastou R$ 8,1 milhões em ações relacionadas a Covid-19.

Os gastos foram com equipamentos de proteção individual, com pagamento de diária para busca de materiais doados, bem como com a aquisição de kits alimentação para os alunos da rede municipal de ensino. Na lista consta também repasses de verbas federais destinadas ao Hospital Auxiliadora, bem como para o pagamento de servidores que atuam nesta área, entre outros gastos.

Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado, recebera a segunda parcela do auxílio financeiro do governo federal, o chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Três Lagoas foi contemplada com R$ 20 milhões, divididos em quatro parcela. Parte do recurso deve ser utilizado especificamente com saúde e assistência social, e o restante de uso livre, conforme a necessidade da gestão.

Na semana passada, o diretor do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, Marco Antônio Calderón, informou que no final de maio o hospital recebeu R$ 1,4 milhão, divididos em três parcelas para o custeio do atendimento de pacientes com a Covid. Também recebeu R$ 1,8 milhão do Ministério da Educação para ajudar no custeio.

Além disso, recebeu mais R$ 300 mil de emendas para custeio e R$ 25 mil para o setor de hemodiálise no tratamento de pacientes com o novo Coronavírus., e que o hospital não recebeu nenhum valor referente os R$ 20 milhões que o governo federal destinou para a prefeitura, exclusivamente para ações no combate a Covid-19.