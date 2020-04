FUNCIONAMENTO Prefeitura autoriza abertura de todo comércio em Três Lagoas Depois de um mês fechado, estabelecimentos voltam a funcionar na segunda

25 ABR 2020 - 05h:40 Por Ana Cristina Santos

A partir de segunda-feira (27), os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas que estão fechados voltam a funcionar. Os representantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Três Lagoas decidiram que vão flexibilizar um pouco mais o decreto que restringiu o funcionamento do comércio desde 23 de março. O comitê é formado por representantes de diversos segmentos da sociedade e da prefeitura.

Os estabelecimentos, no entanto, terão autorização para funcionar, mas com planos de ações, contendo medidas de segurança. Segundo o médico Cassiano Maia, membro do comitê, o comerciante deverá exigir do cliente que use máscara ao entrar no estabelecimento. “A situação não voltou ao normal, ainda corremos riscos, mas as pessoas precisam manter os cuidados. Precisamos dessa colaboração”, solicitou.

BARES, LANCHONETES E RESTAURANTES

Reabrem com a exigência de 30% da capacidade de pessoas por vez. Além disso, com limite de seis pessoas por mesa, a distância entre elas é de 2 metros. Self-service só será permitido com funcionário servindo aos clientes.

SHOPPING POPULAR

Volta às atividades em forma de rodízio. Os boxes abrem mantendo distanciamento e menor fluxo de pessoas no local. Também deverão oferecer álcool em gel aos clientes.

SHOPPING

A Será reaberto com a praça de alimentação adequando a distância de 2 metros entre as mesas e o máximo de seis pessoas. As lojas deverão tomar as mesmas providências exigidas aos comerciantes em geral. Cinema e brinquedos das crianças permanecerão fechados.

ACADEMIAS

Funcionarão mantendo apenas treinos em equipamentos. Os alunos devem obedecer ao distanciamento de 25 metros quadrados, e a direção do estabelecimento fazer a higienização dos equipamentos cada vez que forem usados. Atividades coletivas continuam suspensas.

FEIRA LIVRE

Volta a funcionar a partir de quarta-feira (29). Para prevenção dos feirantes e população, será instalado um gradil em forma de corredor, com entrada e saída. Os consumidores não terão contato com o alimento, devendo pedir ao feirante o produto e levar para a casa, inclusive das barracas de alimentação.

TRANSPORTE

Interestadual e local, os coletivos permanecem suspensos sem previsão de retorno.

AULAS

Previsão de retornar dia 4 de maio, mas com possibilidade das férias de julho serem antecipadas, assim como as da rede estadual.