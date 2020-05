ACADEMIAS Prefeitura autoriza mais segmentos a funcionar Apenas as academias de crossfit e dança conseguiram autorização para a reabertura

10 MAI 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas autorizou mais dois segmentos de academias funcionarem mediante diversas readequações exigidas pela Vigilância Sanitária. A autorização ocorreu após reunião dos membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, junto ao Ministério Público, que se reuniram com representantes do comércio para avaliar a situação de Três Lagoas diante do novo Coronavírus e tomar decisões sobre setores que solicitaram a reabertura.

Apenas as academias de crossfit e dança conseguiram autorização para a reabertura, porém, mediante diversas medidas que terão de ser adotadas, conforme constam nos planos de ação apresentados.

Deverá ser permitida a entrada de apenas um aluno a cada 25 metros quadrados de área da atividade, mantendo sempre três metros de distância entre os alunos durante as atividades e 1,5 metro em repouso. Deverá ser limitado em 10 alunos por turma.

Os materiais utilizados deverão ser individuais e deve ser evitado o contato com qualquer tipo de piso. O intervalo entre as aulas deve ser de no mínimo uma hora para garantir a renovação de ar do ambiente e higienização do piso e equipamentos individuais e de uso geral.

Após a conclusão do treino ficará proibida a presença do aluno no local. As aulas devem ser previamente agendadas e ficará proibido o uso de ventiladores de teto, parede e chão. E não será permitida a entrada de pessoas do grupo de risco.

Outros setores também fizeram solicitações, porém não foram aceitos, como por exemplo, o serviço de mototáxi que permanece suspenso.

O decreto que vai regulamentar o funcionamento dessas academias será publicado no Diário Oficial do Município na próxima semana.