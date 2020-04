COMBATE COVID-19 Prefeitura coloca 60 'fiscais' na rua e inicia ação 'de olho no coronavírus' Operação ocorre a partir desta terça-feira, dia em que o comércio volta a funcionar

6 ABR 2020 - 13h:46 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas, com o apoio do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, inicia a partir desta terça-feira (7), às 7h, uma nova ação para colaborar no combate à pandemia do novo coronavírus. Três Lagoas contará com o apoio de 60 colaboradores que estarão divididos em quatro setores (centro, avenidas, principais ruas de comércio e indústrias e Distrito Industriais) para realizar as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais e industriais do município.



Os colaboradores serão separados por equipes e percorrerão diversos locais da cidade com o intuito de fiscalizar o cumprimento do decreto municipal, que passa a valer a partir desta terça-feira (7). Cada setor será composto por um coordenador que irá auxilia os fiscais quanto às dificuldades e dúvidas da população e dos comerciantes . "Essas equipes trabalharão de forma observatória e educacional, a fim de ajudar a população e os empresários para que o decreto seja cumprido", explicou Cassiano, membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 e que colaborou para o planejamento da ação.



Todos os colaboradores, inclusive os veículos que serão usados, estarão identificados com coletes e crachás com a logomarca da ação "Três Lagoas de Olho no Coronavírus", além disso, estarão usando EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários, como máscaras e álcool gel.