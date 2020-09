ACESSIBILIDADE Prefeitura constrói calçada na avenida Rosário Congro Obra tem objetivo de aumentar a segurança para os pedestres

18 SET 2020 - 18h:40 Por Alfredo Neto

Equipes do DSP (Diretório de Serviços Públicos) pertencente à pasta da Seintra (Secretaria de Infraestrutura, transportes e trânsito), deu início nesta sexta-feira (18), à construção de calçadas na avenida Advogado Rosário Congro, cruzamento com a rua João Dantas Filgueira, Centro de Três Lagoas.

A obra terá aproximadamente 60 metros quadrados, sendo dois metros de largura por 30mt de cumprimento. Ambos os lados contarão com sinalização e rebaixamento para facilitar à acessibilidade de cadeirantes e deficientes visuais.

O diretor do DSP, Osmar Dias contou que a obra tem por objetivo melhorar o fluxo de pedestres no horário de pico e minimizar a insegurança do grande fluxo de veículos no local, além de garantir a modernização da região centrão, já que o local fica próximo da construção da Feira Municipal e poderá integrar futuras obras de acessibilidade que serão implantadas no local.

Osmar Dias, ressaltou que o fluxo no cruzamento das duas vias ficou lento devido o trabalho das equipes e pediu à compreensão da população que o transtorno é passageiro, é por uma boa causa e os benefícios serão sentido por todos por um logo espaço de tempo, assim que a obra for totalmente finalizada.