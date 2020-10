DIA DO SERVIDOR PúBLICO Prefeitura de Três Lagoas suspende expediente na sexta e retorna dia 3 Administração decidiu trocar o feriado do 'Dia do Servidor Público'

27 OUT 2020 - 15h:30 Por Kelly Martins

Administração decidiu trocar o feriado do 'Dia do Servidor Público' - Arquivo/JPNEWS A Prefeitura de Três Lagoas informou que por conta do “Dia do Servidor Público”, oficialmente lembrado em 28 de outubro, os setores municipais não terão expediente na sexta-feira (30). Dessa forma, o retorno do atendimento ao público será na terça-feira (3 de novembro), após o feriado de segunda (2), Dia de Finados. A administração declarou que decidiu trocar o dia do feriado relacionado ao serviço público (28 de outubro), que cairia na quarta, para sexta-feira (30), com intuito de evitar paralização de atividades no meio da semana. O Poder Executivo orienta à população que procurem as repartições públicas municipais até quinta-feira (29), respeitando as normas de prevenção e distanciamento da Covid-19. Apenas os serviços de urgência e emergência de saúde, como o Samu e atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além dos setores de segurança, terão expediente normal.

