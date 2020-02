INVESTIMENTO Prefeitura entrega obras de R$ 10 milhões no Novo Oeste As duas unidades terão capacidade para atender quase mil crianças

29 FEV 2020 - 11h:52 Por Ana Cristina Santos

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas ganhará duas novas unidades, juntas vão atender cerca de mil crianças. A escola municipal e o centro de educação infantil foram construídas no bairro Novo Oeste, zona Oeste de Três Lagoas.

As obras já estão prontas, mas dependem ainda da ligação da energia elétrica por parte da Elektro, bem como da Caixa Econômica Federal, que ainda não realizou a entrega oficial da obra à prefeitura.

Segundo a administração municipal, as aulas nessas duas unidades começam dia 9 de março.

A escola foi construída em um terreno de 3.228 metros quadrados, na esquina das ruas Jatobá e Daniel Alencar, e foi orçada em R$ 6,4 milhões. A unidade é composta por 12 salas de aula, e terá capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos , ou 390 alunos em período integral.

Já o centro de educação infantil foi construído ao lado do conjunto habitacional Orestinho, e foi orçado em R$ 3,7 milhões. A unidade terá capacidade para atender 240 crianças.

Atualmente a maior demanda por vagas nos centros de educação infantil em Três Lagoas é para alunos de zero a três anos.

QUANTIDADE

Com as duas novas unidades, Três Lagoas terá 19 escolas municipais e 19 centros de Educação Infantil. De acordo com a Secretaria de Educação, as duas unidades vão suprir a demanda da região do Novo Oeste, em decorrência da quantidade de famílias que moram nos conjuntos habitacionais.

Pais de alunos que moram na região do Jardim Carandá sempre reclamaram que tinham que se deslocar para bairros mais distantes para levar os filhos a escolas ou centros de educação infantil. A construção de unidades escolares no bairro sempre foi uma das grandes reivindicações dos moradores dessa região.

CENTRO

O bairro Novo Oeste também vai ganhar uma área esportiva, contendo quadras, uma coberta e outra descoberta, pátio com mesas para jogos, parque infantil e uma pista de caminhada.