SEM ACORDO Prefeitura de Três Lagoas suspende flexibilização de decreto Alterações podem ocorrer só na terça-feira; empresários querem reabertura de loj

28 MAR 2020 - 12h:21 Por Valdecir Cremon

O comitê de enfrentamento à crise causada pelo avanço do coronavírus decidiu não propor ao prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), novas alterações no decreto que determina o fechamnento de empresas do comércio, na cidade. Uma flexibilização, com autorização para a reabertura de empresas varejistas era aguardada para uma reunião realizada na manhão deste sábado (28).

Novas alterações poderão ocorrer somente a partir de terça-feira, dia 31, após encontro do comitê com empresários e representantes do Ministério Público, e dependendo do possível surgimento de casos da Covid-19 na cidade.

"Poderemos autorizar abertura de alguns setores, sempre considerando que será feito de forma gradativa", disse o presidente do comitê, Cassiano Maia, em entrevista exclusiva à rádio Cultura FM e à TVC - HD, em uma edição especial do jornal "RCN Notícias", neste sábado.

Maia não citou setores, além do funcionamento das casas lotéricas, que poderão funcionar em horários reduzidos e apenas para atendimento a idosos em casos de saques de benefícios da Previdência Social.

O presidente da Associação Comercial e Industrial, Fernando Jurado, defendeu a reabertura "de forma grafativa e responsável". Disse considerar "fundamental preservar a vida das pessoas", mas sem descuidos com a economia. O empresário do setor hoteleiro e advogado Marcelo Siqueira Gonçalves, disse que a manutenção de empregos depende da autorização para funcionamento do setor e previu demissões.

Veja as entrevistas do programa especial.