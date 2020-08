TRêS LAGOAS Prefeitura decreta luto oficial de 3 dias pela morte do médico Michel Thomé O médico lutava contra uma pancreatite aguda e estava internado

31 AGO 2020 - 14h:00 Por Redação

Em homenagem ao médico pneumologista e servidor municipal, Michel Thomé Júnior, 59 anos, a administração de Três Lagoas decretou luto por três dias, a partir desta segunda-feira (31), em reconhecimento aos trabalhos prestados pelo profissional desde 1993 ao município.



O médico é filho do ex-prefeito Michel Thomé e de Onency de Araújo. Ele estava internado em Campo Grande em razão de uma pancreatite aguda e faleceu na noite de domingo (30).



Michel começou a atuar na Rede Municipal de Saúde em 1993 e, a partir de 2005, passou a comandar o Programa Municipal de Tuberculose, função que ocupava até os dias atuais no Centro de Especialidades Médicas de Três Lagoas (CEM). "Temos só que agradecer todos esses anos de dedicação dele à saúde dos três-lagoenses. Ele sempre foi um profissional atencioso, tanto com os colegas de trabalho, quanto com os pacientes, dando sempre orientações claras e atendendo com carinho", comentou a secretária municipal de Saúde, Angelina Zuque.