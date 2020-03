IMUNIZAÇÃO Prefeitura deve debater estratégias de como imunizar idosos contra gripe durante pandemia Campanha de vacinação contra gripe começa 2ª e prioridade são idosos

19 MAR 2020 - 09h:50 Por Tatiane Simon

Os idosos e os trabalhadores da saúde serão os primeiros grupos a ser imunizados com a vacina contra gripe. Em Três Lagoas, membros do Comitê Anticrise ao Coronavírus irão se reunir nesta sexta-feira (20) para estabelecer estratégias em como imunizar os idosos. Isso porque há a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que os idosos não saiam de suas casas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A campanha começa na segunda-feira (23).

Neste ano, o Ministério da Saúde, devido à pandemia do Covid-19, inverteu a ordem dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Uma outra preocupação, como ressaltou, recentemente, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, "é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao Covid-19, precisem deslocar-se até uma Unidade de Saúde, devido a sintomas de gripe".

O Ministério da Saúde também esclarece que, a vacina contra a Gripe Influenza não previne contra o Coronavírus, mas é importante como imunização e proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que, dependendo da gravidade, podem levar a óbito.

Um outro objetivo da antecipação da Vacinação de Idosos é auxiliar os profissionais de Saúde a descartarem as gripes na triagem de pacientes que chegam às Unidades com esses sintomas gripais, facilmente confundidos com os sintomas do Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 16 Unidades de Saúde estarão abastecidas com doses da vacina para atender, inicialmente, a estes dois grupos.

Primeira Fase

Nesta primeira fase, ou seja, do dia 23 de março ao dia 16 de abril, nos primeiros grupos prioritários, serão vacinadas as pessoas idosas (acima de 60 anos) e os profissionais da Saúde, que trabalham no atendimento à população, seja na Rede Pública, seja na Rede Particular.

Segunda fase

Na segunda fase da campanha, que começa dia 16 de abril, serão vacinados os trabalhadores da Educação e todos os que trabalham na Segurança Pública e Salvamento, ou seja, Polícia Militar, Civil e Bombeiros e as pessoas com doenças crônicas, mediante apresentação de recomendação (receita) médica.

No período de 09 a 23 de maio, serão vacinadas as crianças de 06 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), população indígena e outras pessoas em condições especiais.

População estimada

A equipe do Setor de Imunização da SMS de Três Lagoas estima que a população de idosos, acima de 60 anos, seja de 10.406 pessoas e o número de trabalhadores da Saúde seja acima de 3.150.

No grupo prioritário de crianças de seis meses a menores de 6 anos, a população estimada é acima de 9 mil e o número de gestantes se mantém em torno de 1.427 e o de puérperas é de 234.

Em Três Lagoas, as pessoas com doenças crônicas totalizam mais de 5,9 mil e o número de profissionais da Educação, que procuraram a vacina no ano passado chegou a 1.379.

Diante desses números, o Setor de Imunização estima que, mais de 30,4 mil pessoas deverão ser vacinadas contra a gripe, em 2020. Em 2019, foram vacinadas 34.480 pessoas, superando assim as metas de imunização, quando se atingiu 113,15% do total estimado.