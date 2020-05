TRêS LAGOAS Prefeitura devolve máscaras cirúrgicas Defeito > Máscaras deveriam ter três camadas e tinham apenas uma

22 MAI 2020 - 15h:12 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas devolveu nesta semana, um lote de máscaras cirúrgicas, compradas de uma empresa de São Paulo, mas que foram entregues em desacordo com o contrato assinado. Ao todo, a prefeitura comprou R$ 1,5 milhão em máscaras descartáveis para uso nas unidades de saúde, mas a empresa entregou um produtor inferior. Nessa remessa a empresa tinha entregue 30 mil unidades, que foram devolvidas.

As máscaras deveriam ter três camadas, e as entregues, tinham apenas uma. Os produtos foram entregues no almoxarifado da prefeitura. Ao conferir, o funcionário percebeu que o material não condizia com o produto solicitado no contrato.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) esteve no local nesta semana e fez um desabafo. “Nossos profissionais necessitam desses EPIs, agora temos que devolver, porque essas porcarias não servem. Os senhores que participam das licitações, que cumpram com suas obrigações, e entregues os produtos que vocês fizeram compromisso. Gestores dos contratos, fiquem de olho. Vamos banir essa corrupção desses fornecedores que assolam o nosso país”, desabafou, em vídeo gravado nas redes sociais.