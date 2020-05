TRêS LAGOAS Prefeitura divulga novo resultado de processo seletivo Processo seletivo é alvo de polêmica desde o resultado dos aprovados e classificados nas provas

11 MAI 2020 - 11h:17 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11) a reclassificação dos aprovados no processo seletivo para a contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino.

O candidato poderá recorrer do resultado às 23h59 do dia 12 de maio . O recurso deverá dser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, conforme o edital, que pode ser conferido clicando AQUI.

O Processo seletivo é alvo de polêmica desde o resultado dos aprovados e classificados nas provas. Duas ações coletivas foram movidas na Justiça, apontando irregularidades no edital do processo. Uma foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e a outra pela Defensoria Pública. As ações foram movidas a pedido dos candidatos eliminados que, alegaram irregularidades no edital, bem como no processo de entrega da documentação a comissão responsável pelo certamente.

Depois da juíza negar as duas liminares no mês passado, determinou que a prefeitura reclassificasse os candidatos eliminados no processo. A decisão da Justiça deve-se a ausência ou não de autenticação de histórico escolar e diploma durante o processo de seleção.

Em decorrência disso, cerca de 683 candidatos foram inseridos na nova classificação. Esses, não teriam apresentado o histórico escolar, conforme previsto em edital. No entanto, conseguiram na Justiça o direto de entrarem na lista de reclassificação. Com isso, os professores que já tinham sido convocados, foram dispensados e correm o risco de não serem convocados. Em razão disso, nesta semana, fizeram protestos contra a prefeitura e o Sinted.