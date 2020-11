CULTURA Prefeitura divulga projetos que serão contemplando na Lei Aldir Blac Confira resultado final de seleção de projetos de valorização da cultura três-lagoense

19 NOV 2020 - 15h:59 Por Da redação

A Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas, divulgou nesta quinta-feira (19), o resultado final de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da Chamada Pública – Seleção de Projetos Culturais da Valorização da Cultura três-lagoense - Processo N° 138/2020 - Edital- 001 - ALDIR BLANC, aos proponentes discriminados, seus respectivos valores contemplados e pontuação.



Foram apresentadas 63 propostas das quais 13 foram desclassificadas por questão documental e /ou não atender as exigências do edital e /ou meritória. Destas 63, 50 foram homologados com 90 a 62 pontos.



Para o diretor de Cultura, Heriksen Presley da Silva Costa, este é um momento de muita alegria não só para os artistas locais que se beneficiarão com a lei, mas para a gestão que tem se empenhado para conquistar o recurso.



"Esta foi uma luta que todos nós desbravamos em nome desta gestão que preza pela valorização da classe artística. Estamos muito felizes pela conquista que será beneficiada por nossos artistas locais", disse.

Confira AQUI o resultado com todos os dados referentes a pontuação e valores a serem pagos para os contemplados com a Lei Aldir Blanc.