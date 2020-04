TRêS LAGOAS Prefeitura dobra o número de fiscais, mas não consegue evitar filas Reabertura do comércio e das agências bancárias foi marcada por aglomerações

7 ABR 2020 - 13h:24 Por Ana Cristina Santos

A reabertura do comércio e das agências bancárias de Três Lagoas foi marcada por filas virando o quarteirões e aglomerações em frente aos bancos e alguns estabelecimentos comerciais.

Mesmo a Prefeitura de Três Lagoas dobrando o número de fiscais, não foi o suficiente para evitar tumulto, principalmente em frente as bancos. O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), havia anunciado ontem, que 60 fiscais estariam nas ruas para coibir esse tipo de situação e o cumprimento do decreto que determina como deve ser o funcionamento do comércio nesse período. Nesta terça-feira (7), porém, aumentou para 120.

Os fiscais são servidores que estão atuando voluntariamente para ajudar no combate a proliferação do novo coronavírus. Nesta manhã, representantes do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 e da Secretaria Municipal de Saúde entregaram os coletes e materiais de trabalho aos servidores.

Os fiscais verificam se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto, e orientam quanto às medidas preventivas contra o vírus. A ação será realizada diariamente e foi mapeada em quatro setores: Na área central, principais avenidas, ruas com grande número de estabelecimentos comerciais e Distrito Industrial.

“ Num primeiro momento, todos os comerciantes serão orientados e devem repassar aos seus funcionários. Caso alguém descumpra o que rege o decreto, o estabelecimento é notificado e, se ainda assim não se adequar às exigências poderá ser multado e até interditado”, explicou o coordenador de Vigilância Sanitária, Cristovam Bazan.