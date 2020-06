MUDANÇAS Prefeitura flexibiliza e define novas regras para o comércio Medidas visam permitir o aquecimento da economia e evitar fechamento de mais estabelecimentos

6 JUN 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, decidiu flexibilizar os decretos que regulamentaram o funcionamento do comércio e demais setores da cidade nesse período de pandemia. As decisões foram tomadas em reunião realizada nesta semana, e começam a funcionar a partir da próxima semana. O comitê é composto por representantes da sociedade civil e poder público.

As medidas visam permitir o aquecimento da economia e evitar o fechamento de mais estabelecimentos comerciais, bem como manter e gerar de empregos.

O Shopping Três Lagoas, por exemplo, poderá receber até 500 pessoas do lado interno. Atualmente, a capacidade foi limitada a 350 pessoas dentro do estabelecimento. Na praça de alimentação, será necessário obedecer ao espaçamento de uma mesa para outra.

Não haverá mais idade mínima permitida para entrar no shopping. Atualmente, a idade é 12 anos. A idade máxima, no entanto, continua sendo 60 anos. Gestantes, pessoas com febre ou gripe e doentes crônicos continuam proibidos entrar no local, já que são consideradas do grupo de risco para Covid-19.

A partir do dia 10 de junho, bares, lanchonetes e restaurantes poderão funcionar com 60% da capacidade máxima dos locais, respeitando os distanciamentos entre as mesas e a quantidade máxima de seis pessoas por mesa.

Os músicos poderão retornar às atividades em bares e restaurantes, dando preferência ao formato de acústico, já que serão apenas três integrantes por apresentação, continuando vetadas as festas em qualquer local. A responsabilidade por aglomerações e descumprimentos das normas será do dono do comércio. Nesses locais, também será necessário manter o distanciamento das mesas e a utilização de máscaras caso o cliente não esteja sentado.

O boliche poderá retornar às atividades, respeitando o distanciamento das pistas, funcionando apenas duas, uma oposta à outra. A higienização precisará acontecer nos locais e nos equipamentos a cada troca de participantes. A quantidade máxima de jogadores por pista será de quatro pessoas. Alimentos e bebidas também estão vetados nos locais do jogo.

As lotéricas passarão a funcionar das 8h às 18h, seguindo o comércio. A decisão altera o decreto que obrigava o fechamento das 11h às 13h. A prefeitura autorizou ainda a realização de cursos profissionalizantes para as atividades práticas presenciais. As teóricas permanecem à distância. Os berçários e brinquedotecas também voltarão as atividades com critérios rígidos de funcionamento, como a quantidade máxima de 50% das crianças matriculadas, idade máxima de 4 anos e 11 meses, distanciamento e a não utilização de brinquedos compartilhados.