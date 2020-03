SOLIDÁRIO Prefeitura fornece tecido e 48 voluntários costuram cerca de 800 máscaras As máscaras confeccionadas serão doadas para os profissionais da saúde de Três Lagoas

27 MAR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Um grupo de 48 voluntários, entre costureiras e voluntários do Projeto Missão Resgate da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, está costurando máscaras com tecido e TNT. O trabalho iniciou após a Prefeitura de Três Lagoas fornecer material, que será doado aos profissionais da saúde, durante os trabalhos em combate à Covid-19.

Para a confecção há os cuidados com a esterilização. A previsão é que aproximadamente 800 máscaras sejam produzidas e entregues para a Secretaria Municipal de Saúde que fornecerá aos profissionais da saúde.

A ação voluntária é encabeçada pelo Pastor Rogério Chagas e vem num momento ideal, onde o poder público precisa de apoio de todos na luta contra o vírus. Para o prefeito Angelo Guerreiro, "são ações como essa que nos permitem continuar firmes no combate a essa doença. Agradecemos muito a ação dessas costureiras e do pastor Chagas que se empenham em produzir máscara com muito capricho", comentou.

AJUDE

Em contato com a equipe, foi informado que atualmente há 8 costureiras do projeto trabalhando, mas precisam de mais pessoas que tenham a habilidade e a máquina de costura, com isso, podendo agilizar ainda mais a produção das máscaras.

Desse modo, quem puder ajudar pode entrar em contato com a Josi Serrado pelo contato 9 9271-2762.