NOVO VISUAL Prefeitura inaugura ‘novo casarão’ Prédio que abrigou o antigo Consulado Português no centro de Três Lagoas foi res

4 JUL 2020 - 09h:05 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas inaugurou nesta semana as obras de restauração do prédio que abrigou o antigo Consulado Português, em 1914, na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas.

As obras do “Casarão”, como ele é chamado, iniciadas em agosto do ano passado, foram executadas pela empresa Bergamo Construtora, com sede em Campo Grande. A obra custou R$ 650 mil. A restauração deve-se a uma decisão judicial que obrigou o município a restaurar o prédio, tombado em 2013 como patrimônio histórico da cidade.

A sentença de primeira instância saiu em outubro de 2015 e foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado, em agosto de 2016. Entretanto, apenas na gestão atual é que a ordem de serviço foi dada e as obras iniciadas.

Apesar do município ter restaurado, o prédio pertence à família de Teotônio Mendes, que foi vice-cônsul de Portugal no Brasil e responsável pela construção do imóvel, que chegou abrigar os netos. Um deles morou no local até 2015, mas devido as péssimas condições teve que sair do imóvel construído no século passado e que chama bastante atenção pelos detalhes e características não mais encontradas nos prédios atuais, inclusive um porão. Cada detalhe do prédio, que estava totalmente deteriorado, foi preservado nesse projeto de restauração.

O diretor de Cultura e historiador, Rodrigo Fernandes, disse que a preservação do imóvel é muito importante para a história da cidade.

A prefeitura negocia com os herdeiros a compra do imóvel, que poderá abrigar alguma repartição ligada a cultura. Joaquim Pauliquevis, neto de Teotônio Mendes, esteve presente na inauguração e disse que a restauração ficou excelente.