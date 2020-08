TRêS LAGOAS Prefeitura investe R$ 3,8 milhões na modernização da iluminação pública Depois das avenidas, agora a circular da Lagoa Maior também começa receber lâmpadas de LED

29 AGO 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Prefeitura de Três Lagoas abriu nesta semana licitação para a contratação de empresa para execução de obra civil – para implantação, melhoria e modernização do sistema de iluminação pública em diversas ruas e avenidas.

O investimento será de R$ 3,8 milhões na instalação de postes, braços longos e ornamentais, equipados com luminária de LED, na cidade e nos distritos. O contrato terá prazo de duração de 450 dias, com vigência a contar da data de sua assinatura.

Além disso, a prefeitura abriu outra licitação nesta semana também, para a contratação de empresa interessada em fazer a manutenção do serviço de iluminação pública na cidade. Atualmente, o serviço é de responsabilidade da concessionária Elektro e tem deixado muito a desejar.

A empresa vencedora da licitação deverá implantar também um call center, um sistema de gestão operacional, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviço de manutenção da rede de iluminação pública. “Assim que assinarmos o contrato, todo o serviço de iluminação pública, toda demanda, será de responsabilidade do município”, disse Barreto.

O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, disse que a prefeitura fez um estudo no ano passado, o qual apontou que a maior deficiência do município, era o sistema de iluminação pública de Três Lagoas. “A iluminação pública sempre foi uma das grandes reclamações em Três Lagoas. Por isso, fizemos um investimento com recursos próprios e também com uma verba de compensação. Estamos substituindo as lâmpadas atuais por de LED que são mais econômicas e bem mais eficientes”, destacou o secretário.