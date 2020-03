TRêS LAGOAS Prefeitura mantém decreto e entregará 2,5 mil cestas para famílias carentes Comércio e igrejas permanecem fechados, mesmo com decreto de Bolsonaro

26 MAR 2020 - 13h:34 Por Ana Cristina Santos

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) determinou que a Secretaria Municipal de Assistência Social compre 2,5 mil cestas básicas para distribuir as famílias carentes de Três Lagoas. A cesta visa auxiliar as famílias carentes da cidade, diante das medidas adotadas no combate ao novo coronavírus que, reflete na geração de emprego e renda.

Segundo o prefeito, as cestas serão entregues as famílias que já são assistidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), e que, geralmente já recebem algum benefício social.

Guerreiro adiantou que algumas cestas já tem sido fornecidas as famílias que necessitam. As que foram autorizadas as compras serão entregues a partir de abril.

O prefeito, e os demais representantes do comitê de enfrentamento ao coronavírus, se reuniram na manhã desta quinta-feira (26), com representantes de lotérica, da Associação Comercial, OAB, e do Ministério Público, para discutir o decreto municipal que restringe o funcionamento de vários estabelecimentos.

Durante a reunião, ficou decidido que o decreto municipal será mantido, mesmo com o decreto do governo federal que libera o funcionamento das lotéricas e das igrejas.

Houve apenas uma alteração no decreto que, agora permite um número maior de pessoas, até dez, para a transmissão pela internet, dos cultos, ou missas.

Outra reunião ficou agendada para segunda-feira (30) para analisar a necessidade ou não de manter o decreto por 15 dias, ou flexibilizar as medidas para alguns setores.

Durante a reunião do comitê, as autoridades falaram da importância de manter o isolamento social, nesse momento, para evitar a propagação do covid-19. Ressaltaram que, graças aos moradores estarem cumprindo as recomendações, é que em, Três Lagoas, até agora não foi confirmado nenhum caso.