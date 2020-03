TRêS LAGOAS Prefeitura não vai permitir abertura do comércio a partir de segunda-feira Medida valerá também para o transporte público, que não poderá circular nesse período

21 MAR 2020 - 14h:09 Por Ana Cristina Santos

A partir de segunda-feira (23), todos os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas não poderão abrir as portas, com exceção de supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis.

Os demais, shopping center, shopping popular e lojas do centro terão que estar de portas fechadas por 15 dias, conforme decreto que será publicado no Diário Oficial do Município. A medida valerá também para o transporte público, que não poderá circular nesse período.

A informação foi dada pelo secretário Geral da Prefeitura de Três Lagoas, e presidente do comitê de monitoramente ao coronavírus, Cassiano Maia, em entrevista ao Jornal RCN Notícias desta sábado (21). Segundo o secretário, a prefeitura terá poder de polícia, em caso de de descumprimento do decreto.

A medida drástica visa evitar a propagação do coronavírus.