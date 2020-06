TRêS LAGOAS Prefeitura notifica proprietários de terrenos baldios Notificação foi feita via publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira

16 JUN 2020 - 11h:59 Por Ana Cristina Santos

Prefeitura notifica proprietários de terrenos baldios - Arquivo/JPNews A Prefeitura de Três Lagoas notificou os proprietários de terrenos baldios sujos. A notificação foi feita via publicação no Diário Oficial do Município. A relação dos proprietários está publicada na edição desta segunda-feira, 15 de junho. A notificação tem sido feita pelo Diário Oficial, já que muitas as correspondências de aviso tem sido devolvidas pelo Correios. De acordo com a publicação, os proprietários devem realizar a limpeza dos lotes em até 15 dias, caso contrário, o Departamento de Obras e Posturas realizará a manutenção e cobrará a multa e o valor por metro quadrado do terreno que receber o serviço. Denúncias sobre terrenos baldios podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1126, no setor de fiscalização.

