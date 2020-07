TRêS LAGOAS Prefeitura prorroga suspensão de aulas presenciais por mais um mês Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas seguiu a mesma decisão do governo estadual

1 JUL 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas permanecem suspensas até 31 de julho. O novo decreto prorrogando o atual foi publicado Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 1º de julho.

Em Três Lagoas, as aulas presenciais nas escolas municipais e centros de educação infantil estão suspensas desde março, quando iniciou a pandemia no novo Coronavírus no Brasil.

O governo do Estado também manteve suspensas as aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul até o final deste mês.

Enquanto isso, os alunos das escolas municipais e estaduais seguem estudando de maneira remota, com conteúdos sendo disponibilizados pela internet, ou sendo disponibilizados nas unidades para que os alunos possam estudar em casa.

No caso dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas , que moram na zona rural, a Secretaria de Educação tem levado o conteúdo para os estudantes nas fazendas.