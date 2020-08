TRêS LAGOAS Prefeitura prorroga suspensão de aulas presenciais por mais um mês Assim como o governo do Estado, município vai manter aulas remotas

3 AGO 2020 - 09h:43 Por Ana Cristina Santos

As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas permanecem suspensas até 7 de setembro. O novo decreto prorrogando o atual foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (3).

Em Três Lagoas, as aulas presenciais nas escolas municipais e centros de educação infantil estão suspensas desde março, quando iniciou a pandemia no novo Coronavírus no Brasil.

O governo do Estado também manteve suspensas as aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul até o dia 7 de setembro.

Enquanto isso, os alunos das escolas municipais e estaduais seguem estudando de maneira remota, com conteúdos sendo disponibilizados pela internet, ou sendo entregues nas unidades para que os alunos possam estudar em casa.