EFEITO COVID-19 Prefeitura reduz expediente e não atenderá ao público Governo recomenda fechamento de locais com grande circulação de pessoas

21 MAR 2020 - 07h:06 Por Ana Cristina Santos

Como medida de prevenção ao coronavírus, e para manter o isolamento social das pessoas em casa, conforme recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura de Três Lagoas fechará as portas para atendimento ao público.

A partir de segunda-feira (23) não haverá atendimento a moradores. Com exceção das unidades de saúde, que vão funcionar normalmente, as demais repartições públicas funcionarão com portas fechadas por 15 dias.

Somente as secretarias de Saúde, Finanças, Obras e o Gabinete, vão funcionar internamente, sem atendimento ao público. Os servidores terão a carga horária reduzida de oito para quatro horas. Os servidores das secretarias de Assistência Social, Educação e Cultura, Governo e Políticas Públicas, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Esporte terão férias compulsórias por duas semanas, sem desconto no salário dos servidores.

Atualmente, segundo o secretário Geral da prefeitura, Cassiano Maia, a administração municipal tem 4,5 mi servidores, e a medida vai atingir a metade dos funcionários que vão ficar em casa nessa quinzena.

O secretário destacou que a medida não visa economia, mas sim o isolamento social e, principalmente a propagação da Covid-19.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (20), pelo Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus, em entrevista à imprensa.

BALANÇO

Ainda durante a coletiva, Cassiano Maia, que é presidente do comitê, apresentou um balanço das ações de prevenção realizadas durante essa semana.

A primeira medida adotada foi o cancelamento de inaugurações, de eventos públicos; depois, o adiamento do início das aulas na rede municipal; também houve a suspensão das atividades em todos os projetos sociais da prefeitura, bem como o fechamento do balneário municipal, a suspensão das feiras livres, entre outras recomendações e ações de prevenção.