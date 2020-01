TRêS LAGOAS Prefeitura retoma fiscalização em terrenos baldios Prefeitura vai voltar a limpar terrenos de quem não faz a limpeza, mas haverá cobrança

4 JAN 2020 - 09h:28 Por Ana Cristina Santos

No mês passado, a Prefeitura de Três Lagoas retomou o processo de multa aos proprietários de terrenos baldios da cidade. Em dezembro, a administração municipal publicou novamente o edital com nomes dos proprietários de terrenos baldios que não providenciaram a limpeza de seus lotes.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, agora com o período de chuvas, redobra a atenção em relação aos terrenos baldios, devido as doenças endêmicas que aumentam nessa época do ano.

De acordo com o secretário, a prefeitura vai voltar a limpar os terrenos de quem não faz a limpeza, mas que haverá cobrança pelo serviço realizado e multa de 1% do valor venal do imóvel.